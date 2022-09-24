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Юран: при всём уважении к команде Киргизии она слабее сборной России

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Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Киргизии.
Юран: при всём уважении к команде Киргизии она слабее сборной России
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«При всём уважении к Киргизии, но они слабее. Жду обычный контрольный матч для сборных. Тренерскому штабу важно правильно донести игрокам, чтобы те не опускали руки. Это сборная России: если туда вызывают, то это твой шанс», — цитирует Юрана «Чемпионат».

По его словам, сборной России необходимо играть первым номером в матче с Киргизией. При этом Юран отметил, что в товарищеских матчах нет никакого давления. По мнению специалиста, контрольные встречи — это шанс молодым игрокам проявить себя.

24 сентября в Бишкеке состоится товарищеский матч сборной России с национальной командой Киргизии. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах на матч с национальной командой Киргизии.

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