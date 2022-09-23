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Карпин — о матче с Киргизией: изучать соперника не собирались, не хотим

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах на матч с национальной командой Киргизии.
Карпин — о матче с Киргизией: изучать соперника не собирались, не хотим
  • РИА Новости

«Изучать соперника не собирались, не хотим. Отталкиваемся от себя. Первый при мне матч, где можно что-то попробовать, порисковать, поэкспериментировать. Раньше была борьба за каждое очко, гол, не до риска было», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Он также заявил, что хочет попробовать то, что тренировали вне зависимости от расположения соперника.

Контрольный матч Киргизия — Россия пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Карпин рассказал, почему Роман Зобнин пропустит товарищеский матч с командой Киргизии.

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