Карпин — о матче с Киргизией: изучать соперника не собирались, не хотим

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах на матч с национальной командой Киргизии.

«Изучать соперника не собирались, не хотим. Отталкиваемся от себя. Первый при мне матч, где можно что-то попробовать, порисковать, поэкспериментировать. Раньше была борьба за каждое очко, гол, не до риска было», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Он также заявил, что хочет попробовать то, что тренировали вне зависимости от расположения соперника.

Контрольный матч Киргизия — Россия пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Карпин рассказал, почему Роман Зобнин пропустит товарищеский матч с командой Киргизии.