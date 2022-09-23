Карпин: Зобнин попросил не вызывать его в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему Роман Зобнин пропустит товарищеский матч с командой Киргизии.

«Рома действительно попросил его не вызывать. Мы отнеслись к этому с пониманием. Если кто-то не может и не хочет, мы уговаривать играть за национальную команду не будем. На будущий вызов это никак не повлияет», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Зобнин в составе «Спартака» провёл десять матчей в чемпионате России в сезоне-2022/23. Хавбек забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Контрольный матч Киргизия — Россия пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин поделился мнением об отстранении сборной России от международных соревнований.