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Крестинин назвал сборную России командой уровня чемпионата мира

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Главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин поделился мнением об отстранении сборной России от международных соревнований.
Крестинин назвал сборную России командой уровня чемпионата мира
  • AFP

«По-человечески и по-футбольному мне, конечно, жаль сборную России. Это команда, которая на 100% соответствует уровню чемпионата мира», — сказал Крестинин на пресс-конференции.

Он также добавил, что на него не оказывает давление, то, что он живёт в России.

Сборная России вечером 22 сентября прилетела в Бишкек. Товарищеская встреча команд пройдёт 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. Фанатам сборной России выделено 520 билетов. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина с прошлого года.

Ранее Крестинин высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.

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