Крестинин — о матче между сборными Киргизии и России: игра важнее результата

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.

«С первого дня работы мы рассчитываем на результат через качественную игру. В команде должна быть системная подготовка. Качество игры важнее результата», — сказал Крестинин на пресс-конференции.

Сборная России вечером 22 сентября прилетела в Бишкек. Товарищеская встреча команд пройдёт 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. Фанатам сборной России выделено 520 билетов. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина с прошлого года.

Ранее Крестинин рассказал о подготовке к матчу со сборной России.