Главный тренер сборной Киргизии Крестинин рассказал о подготовке к матчу с Россией

Главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин рассказал о подготовке к матчу со сборной России.

«Подготовка к сборной России идёт хорошо. Мы не знаем, кто из игроков завтра выйдет играть против нас. В клубе у Карпина дела идут хорошо. Работа выстроена как надо. Командные действия на высоком уровне», — сказал Крестинин на пресс-конференции.

Сборная России вечером 22 сентября прилетела в Бишкек. Товарищеская встреча команд пройдёт 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. Фанатам сборной России выделено 520 билетов. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина с прошлого года.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России Валерий Карпин примет участие в товарищеском матче между РФС и KFC.