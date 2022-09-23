Карпин примет участие в товарищеском матче между РФС и KFC

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что готов сыграть на любой позиции в товарищеском матче РФС — KFC в Киргизии.

«На какой позиции? На всех», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Сборная России вечером 22 сентября прилетела в Бишкек. Товарищеская встреча команд пройдёт 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. Фанатам сборной России выделено 520 билетов. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина с прошлого года.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о том, что не видит смысла в товарищеском матче между сборными России и Киргизии.