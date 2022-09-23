Смородская не видит смысла в товарищеском матче между сборными России и Киргизии

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Киргизии.

«Не вижу смысла в товарищеском матче против сборной Киргизии. Это только расхолаживает игроков! Они чувствуют себя великими, а на самом деле они не прогрессируют. Какой смысл сборной России проводить сборы?» — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Сборная России вечером 22 сентября прилетела в Бишкек. Товарищеская встреча команд пройдёт 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. Фанатам сборной России выделено 520 билетов. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина с прошлого года.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от товарищеского матча между национальными командами России и Киргизии.