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Гаджиев считает, что России придётся тяжело в матче с Киргизией

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от товарищеского матча между национальными командами России и Киргизии.
Гаджиев считает, что России придётся тяжело в матче с Киргизией
  • РИА Новости

«Уровень киргизского футбола ниже нашего, но если идёт хорошая работа в коллективе, то сборной России придётся тяжело. В таком случае команда Карпина выиграет, но не с крупным счётом», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Он также заявил, что всё будет зависеть от того, насколько команда Киргизии сыграет организованно. По его мнению, будет серьёзное сопротивление.

Сборная России вечером 22 сентября прилетела в Бишкек. Товарищеская встреча команд пройдёт 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. Фанатам сборной России выделено 520 билетов. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина с прошлого года.

Ранее заслуженный тренер России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Киргизии.

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