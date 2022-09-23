Колыванов: интереса к матчу Россия — Киргизия вообще нет

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Киргизии.

«Честно говоря, на этот раз, увы, у меня вообще никакого интереса к предстоящему матчу нет. Ну не тот соперник, к сожалению! Лучше бы даже они между собой сыграли. Поделились бы на два состава — и то интереснее было бы смотреть. Так что такие дела», — приводит слова Колыванова Rusfootball.info.

Сборная России вечером 22 сентября прилетела в Бишкек. Товарищеская встреча команд пройдёт 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. Фанатам сборной России выделено 520 билетов. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина с прошлого года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее в Киргизии заявили, что на товарищеском матче в Бишкеке будут гимн и флаг России.