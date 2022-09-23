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В Киргизии заявили, что на товарищеском матче в Бишкеке будут гимн и флаг России

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Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев рассказал об организации товарищеского матча со сборной России в Бишкеке.

«Мы руководствуемся указаниями наших руководителей. Пока никаких ограничений не поступало. Все атрибуты организации матча национальных сборных будут соблюдены. На сегодняшний день мы планируем соблюдать все эти процедуры», — цитирует Букуева «Спорт-Экспресс».

Сборная России вечером 22 сентября прилетела в Бишкек. Товарищеская встреча команд пройдёт 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. Фанатам сборной России выделено 520 билетов. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина с прошлого года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Валерий Карпин поделился информацией о состоянии футболистов национальной команды перед матчем с Киргизией.




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