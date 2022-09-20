Карпин рассказал о состоянии футболистов перед матчем с Киргизией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился информацией о состоянии футболистов национальной команды перед товарищеским матчем с Киргизией.

«Состояние футболистов? Ребята в разном состоянии. И одно дело, что было в августе, когда надо было бороться за очки. А когда тут провести один тайм с Киргизией, мне кажется, на них никак не повлияет. Если бы была официальная игра, а через три дня ещё одна, тогда бы физическим состоянием больше озаботились», — рассказал Карпин на пресс-конференции.

Встреча с Киргизией пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. С 19 по 22 сентября команда Валерия Карпина будет тренироваться в Новогорске.

Ранее Карпин заявил, что в товарищеском матче обращать внимание на сильные стороны Киргизии нет смысла.