Карпин: в товарищеском матче нет смысла обращать внимание на сильные стороны Киргизии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что в товарищеском матче обращать внимание на сильные стороны Киргизии нет смысла.

«Самые сильные стороны Киргизии? В товарищеском матче на них обращать нет смысла. Мы должны играть, как сами хотим. Первую тренировку сейчас провели плюс-минус полноценную. Показали, что мы от них хотим. Футболисты проведут на матче по тайму, так как на них накладывается большая нагрузка. В частности, с дорогой связанная. Физическая и психологическая. Поэтому по тайму проведём», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Матч с боснийской сборной может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Встреча с Киргизией пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. С 19 по 22 сентября команда Валерия Карпина будет тренироваться в Новогорске.

Ранее Карпин отреагировал на предложение сыграть сборной России по футболу матч с медийной командой.