Карпин — о возможном матче сборной России с медиакомандой: можно устроить шоу

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на предложение сыграть сборной России по футболу матч с медийной командой.

«Матч с медиакомандой? Можно устроить шоу. Вы серьёзно думаете, что они могут играть на уровне сборной? Тогда давайте их в сборную вызывать», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Он также отметил, что никогда не следил за командами из Медиалиги.

«У вас просто ажиотаж создан вокруг них. Хотя из любительской лиги ещё другие команды прошли дальше», — добавил тренер.

Ранее Карпин рассказал, почему защитник «Спартака» Георгий Джикия пропускал тренировку национальной сборной.