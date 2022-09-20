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Карпин — о возможном матче сборной России с медиакомандой: можно устроить шоу

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на предложение сыграть сборной России по футболу матч с медийной командой.
Карпин — о возможном матче сборной России с медиакомандой: можно устроить шоу
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Матч с медиакомандой? Можно устроить шоу. Вы серьёзно думаете, что они могут играть на уровне сборной? Тогда давайте их в сборную вызывать», — заявил Карпин на пресс-конференции. 

Он также отметил, что никогда не следил за командами из Медиалиги. 

«У вас просто ажиотаж создан вокруг них. Хотя из любительской лиги ещё другие команды прошли дальше», — добавил тренер.

Ранее Карпин рассказал, почему защитник «Спартака» Георгий Джикия пропускал тренировку национальной сборной.

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