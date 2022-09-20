Карпин — о возможном матче сборной России с медиакомандой: можно устроить шоу
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«Матч с медиакомандой? Можно устроить шоу. Вы серьёзно думаете, что они могут играть на уровне сборной? Тогда давайте их в сборную вызывать», — заявил Карпин на пресс-конференции.
Он также отметил, что никогда не следил за командами из Медиалиги.
«У вас просто ажиотаж создан вокруг них. Хотя из любительской лиги ещё другие команды прошли дальше», — добавил тренер.
Ранее Карпин рассказал, почему защитник «Спартака» Георгий Джикия пропускал тренировку национальной сборной.