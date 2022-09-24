Ломаев рассказал о реакции после вызова в сборную России

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о реакции после вызова в национальную команду.

«Хотел попасть в окончательный список, так и получилось. Наверное, это уже больше рабочий момент. Вот когда попал в расширенный список, там было больше эмоций. После этого всё спокойно воспринял», — цитирует Ломаева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что после объявления расширенного списка общался с тренером вратарей. По его словам, тренер пожелал удачи молодому голкиперу в предстоящих играх.

По решению тренерского штаба сборной России Ломаев 22 сентября не полетел на товарищеский матч с Киргизией в Бишкек.

Встреча между командами России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Ломаев прокомментировал решение УЕФА об отстранении сборной России от участия в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.