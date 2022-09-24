Ломаев об отстранении сборной России: заложники ситуации, нам это не изменить

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал решение УЕФА об отстранении сборной России от участия в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.

«Печальная новость. Все футболисты с детства мечтают сыграть за свою сборную на чемпионате Европы или мира, а нас лишают такой возможности. Что поделать? Мы заложники ситуации. Дело спортсменов — тренироваться и проявлять себя, а что решат наверху — нам это никак не изменить», — цитирует Ломаева РИА Новости.

20 сентября Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года, которая пройдёт во Франкфурте 9 октября.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о продлении санкций в отношении российского футбола.