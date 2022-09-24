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Сборная России по футболу в перерыве матча с Киргизией произвела десять замен

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Стали известны составы на второй тайм матча между национальными командами России и Киргизии.
Сборная России по футболу в перерыве матча с Киргизией произвела десять замен
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

В составе российской сборной во втором тайме на поле появятся: Сафонов, Хлусевич, Сильянов, Джикия, Макарчук, Кузяев, Баринов, Уткин, Глушенков, Комличенко, Мостовой.

Игра проходит на стадионе имени Долона Омурзакова.

После первого тайма счёт в матче 1:1.

У сборной России отличился Александр Соболев (30-я минута, пенальти). У Киргизии отличился Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее в РФС назвали незаконной практикой решения ФИФА и УЕФА по России.

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