Сборная России по футболу в перерыве матча с Киргизией произвела десять замен
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В составе российской сборной во втором тайме на поле появятся: Сафонов, Хлусевич, Сильянов, Джикия, Макарчук, Кузяев, Баринов, Уткин, Глушенков, Комличенко, Мостовой.
Игра проходит на стадионе имени Долона Омурзакова.
После первого тайма счёт в матче 1:1.
У сборной России отличился Александр Соболев (30-я минута, пенальти). У Киргизии отличился Алимардон Шукуров (24-я).
Ранее в РФС назвали незаконной практикой решения ФИФА и УЕФА по России.