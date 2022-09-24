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В РФС назвали незаконной практикой решения ФИФА и УЕФА по России

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Исполняющий обязанности генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал незаконной практикой решения ФИФА и УЕФА в отношении России.
В РФС назвали незаконной практикой решения ФИФА и УЕФА по России
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Juilliart - UEFA

«Есть ли у РФС желание сделать подобный международный турнир? Все эти вопросы находятся внутри системы ФИФА, единого международного календаря. Если незаконная практика международных федераций по отношению к РФС продолжится, вопрос, который вы ставите, логичен. Рассматриваем и разрабатываем различные варианты того, как насытить международный календарь для разных сборных и возрастов», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

20 сентября РФС сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы будет проводиться в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о продлении санкций в отношении российского футбола.

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