Фиаско «Барселоны», рекорд «Баварии» и сенсация «Брюгге»: как начался 3-й тур Лиги чемпионов

«Брюгге» сенсационно обыграл «Атлетико» и продолжает идти без потерь по очкам. «Наполи» нанёс «Аяксу» самое крупное поражение в еврокубках, несмотря на то, что пропустил первым. «Бавария» разгромила «Викторию Пльзень» и переписала два рекорда турнира. «Спортинг» уступил «Марселю» из-за грубейших ошибок вратаря Антонио Адана. А «Барселона» оказалась слабее «Интера», но осталась недовольна судейством Славко Винчича. Как начался 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов — в материале RT.

Спорные решения Винчича

Перед началом группового этапа мало кто мог предположить, что «Барселона» после первого круга будет иметь в активе всего три очка. Однако каталонцы, ожидаемо разгромив «Викторию Пльзень», уступили сначала «Баварии», а затем и «Интеру».

Причём в противостоянии на «Сан-Сиро» коллектив Хави имел неоспоримое преимущество. Он владел мячом на 67%, сделал 651 точную передачу против 233 у оппонента и подал 13 угловых против трёх у соперника. Но «тики-така» в исполнении гостей нечасто приводила к опасным моментам и ударам.

Контрвыпады хозяев смотрелись куда перспективнее, а в добавленное к первому тайму время они забили единственный мяч. Хакан Чалханоглу из-за пределов штрафной точно пробил низом в ближний угол.

Однако главным героем встречи стал не он, а судья Славко Винчич, вместе с помощниками принявший сразу несколько неоднозначных решений. Наиболее спорное из них — незадолго до финального свистка, когда Дензел Думфрис в попытке головой прервать подачу на соперника в собственной штрафной сыграл кистью. Но рефери, посовещавшись с коллегами, на точку не указал, к негодованию сине-гранатовых. Чуть ранее словенец отменил гол Педри как раз из-за аналогичного фола со стороны партнёра.

Но и у миланцев возникли поводы для недовольства судьёй. Так, в первом тайме Эрик Гарсия рукой выбил мяч у рвавшегося к воротам Хоакина Корреа. К счастью для гостей, просмотрев повтор, рефери зафиксировал у форварда небольшой офсайд. Спустя несколько минут аргентинец всё же забил, реализовав выход один на один, но и в данном эпизоде угодил в более очевидное положение вне игры.

Вдохновенная игра Хутглы

Столь же неудачно складывается групповой этап для другого испанского гранда — «Атлетико». Мадридцы попали в намного менее сильную группу, чем «Барселона», но в компании с «Порту», «Брюгге» и «Байером» набрали те же три очка.

На этот раз неудачей для них завершился вояж в Бельгию. Любопытно, что в шести матчах в этой стране за всю историю «матрасники» не одержали ни одной победы и потерпели пять поражений.

Вот и на стадионе «Ян Брейдель» у именитых гостей мало что получалось. Они вынуждены были действовать первым номером, но так и не смогли пробить совершившего пять сейвов опытного Симона Миньоле. Не помогло даже назначение 11-метрового во второй половине встречи, поскольку Антуан Гризманн с точки пробил в перекладину.

К этому моменту коллектив Диего Симеоне уже пропустил дважды. Причём оба гола создал воспитанник «Барселоны» Ферран Хутгла. Сначала он, совершив рейд в чужой штрафной, сделал передачу Камалю Сова, а затем отличился самостоятельно. Таким образом «Брюгге» остаётся главным возмутителем спокойствия нынешнего розыгрыша ЛЧ. В трёх турах команда одержала три победы и не пропустила ни одного мяча, забив при этом семь.

Дебютный гол Кварацхелии

До сих пор не знает очковых потерь и «Наполи». Однако подопечные Лучано Спаллетти не просто обыгрывают соперников по квартету А, но громят их: «Ливерпуль» — 4:1, «Рейнджерс» — 3:0, «Аякс» — 6:1. Причём матч в Нидерландах начался для них неудачно. Уже на девятой минуте Мохаммед Кудус забил достаточно курьёзный мяч, отличившись в третьей встрече подряд.

Однако гости словно этого не заметили и организовывали одну атаку за другой. Неудивительно, что набравший отличную форму Джакомо Распадори быстро восстановил статус-кво, а ещё до перерыва Джованни Ди Лоренцо и Пётр Зелиньски обеспечили итальянской команде комфортное преимущество.

В самом начале второго тайма Распадори, воспользовавшись ошибкой Ремко Пасвера, оформил дубль. А затем пришла очередь поражать чужие ворота грузинскому новичку Хвиче Кварацхелии. Сыграв в стенку всё с тем же Распадори, он аккуратно отправил снаряд в дальний угол. Так бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» отметился дебютным голом в ЛЧ. А чуть ранее ему удалось ассистировать Ди Лоренцо. Всего в 11 матчах в составе «Наполи» в активе хабвека десять очков по системе «гол + пас» (6 + 4).

«Аякс» в довершение всех бед остался без получившего вторую жёлтую карточку капитана Душана Тадича и в меньшинстве позволил поставить точку вышедшему на замену Джованни Симеоне — 6:1. Для амстердамцев данное поражение оказалось самым крупным в истории в еврокубках. Неаполитанцы, напротив, добились максимального разгрома соперников в ЛЧ.

Грубейшие ошибки Адана

Хватало в отчётный игровой день ЛЧ и других крупных счетов. Так, «Марсель» дома разгромил «Спортинг» — 4:1. Этот результат немало удивил, ведь португальский коллектив подошёл к игре лидером группы D со стопроцентными показателями, а соперник — с нулём очков. Да и начало встречи не предвещало аутсайдеру ничего хорошего. Уже на 50-й секунде Франсишку Тринкан открыл счёт красивым обводящим ударом с линии штрафной.

Тем неожиданнее оказался провал опытнейшего вратаря гостей Антонио Адана. Всего за 11 минут он успел привезти два гола и получить прямую красную карточку. Сначала он вынес мяч прямо в Алексиса Санчеса, от которого тот отскочил в дальний угол. Затем выбил снаряд точно на ногу оппоненту и позволил подопечным Игора Тудора провести молниеносную результативную атаку. Наконец, деморализованный ветеран опрометчиво выбежал за пределы штрафной и по-волейбольному сыграл рукой в мяч.

Впрочем, вышедший на поле резервный вратарь «Спортинга» Франко Израэль Вибмер пропустил первым же ударом. А в концовке окончательный счёт на табло установил Шансель Мбемба — 4:1. «Марсель» не только одержал важнейшую волевую победу, но и благодаря ничьей в противостоянии «Айнтрахта» и «Тоттенхэма» сократил отставание от топ-2 до одного очка.

Точные выстрелы Зане

А «Бавария» вовсе забила пять безответных мячей в ворота «Виктории Пльзень». Аутсайдер из Чехии рискнул ввязаться на «Альянц-Арене» в открытый футбол и моментально за это поплатился. Уже к середине первого тайма хозяева отличились трижды, а чужие ворота поразили Лерой Зане, Серж Гнабри и Садио Мане.

Последний забил первый мяч за мюнхенцев в главном еврокубке и 25-й в общей сложности. Теперь из африканцев в списке лучших снайперов в истории ЛЧ его превосходят только Дидье Дрогба (44), Мохамед Салах (41) и Самуэль Это'О (33).

Сразу после перерыва дубль оформил Зане, который с четырьмя голами уступает в гонке бомбардиров текущего сезона турнира лишь Францди Пьерро, Миславу Оршичу и Виктору Бонифасе, отличившимся на один раз больше. Последний же гол записал себе в актив вышедший на замену Эрик Шупо-Мотинг.

«Бавария» не только добилась очередного разгрома соперника, но и переписала сразу два достижения. Во-первых, она оказалась первой командой, выигравшей десять матчей подряд на групповом этапе ЛЧ. Во-вторых, установила рекорд, продлив беспроигрышную серию на данной стадии турнира до 31-й встречи.