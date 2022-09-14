На фоне фиаско фаворитов: «Бавария» выиграла у «Барселоны» с Левандовски, а «Ливерпуль» вырвал победу у «Аякса» в ЛЧ

«Бавария» на своём поле взяла верх над «Барселоной», а Роберт Левандовски не смог поразить ворота бывшей команды. «Ливерпуль» сломил сопротивление «Аякса» благодаря голу на 89-й минуте, а лишившийся Яна Облака из-за травмы «Атлетико» проиграл «Байеру». В свою очередь, «Тоттенхэм» сенсационно уступил «Спортингу», а «Порту» был разгромлен «Брюгге».

Проклятие «Барселоны»

Уже во втором туре Лиги чемпионов состоялось одно из главных событий всего группового этапа. Со скандалом покинувший «Баварию» летом Роберт Левандовски вернулся на «Альянц Арену» в составе своей новой команды и был полон решимости положить конец неудачной серии «Барселоны». В трёх матчах он огорчал блауграну, а исключение сделал лишь в декабре прошлого года. Но тогда это не помешало немцам отгрузить в ворота противника три мяча и отпраздновать очередную крупную победу.

Сомневаться в уровне мотивации Левандовски не приходилось. За 90 минут тот нанёс семь ударов, но заставить капитулировать Мануэля Нойера так и не смог. Где-то не хватило реализации, а где-то действия звёздного форварда здорово читали бывшие партнёры. Тот же Дайо Юпамекано дважды лишал поляка возможности завершить атаку, а ещё раз мяч с ноги у него снял вернувшийся в оборону Джамал Мусиала. Благодаря их усилиям и прервалась результативная серия Роберта из пяти встреч, в которых он суммарно отметился девятью голами.

Поддержать своего лидера не смогли и другие звёздные исполнители «Барселоны». Два замечательных момента загубил Педри, ни один из дальних «выстрелов» Рафиньи не дошёл до цели. И «Бавария» не могла этим не воспользоваться. Подопечные Юлиана Нагельсмана хоть и создали меньше шансов забить, да и в целом атаковали ворота реже, но всё же вырвали три очка. В начале второго тайма Лукас Эрнандес оказался расторопнее всех во время розыгрыша углового, а четыре минуты спустя всю оборону испанцев не у дел оставил Лерой Зане.

Фактор Матипа

«Ливерпулю» тоже было что доказывать в противостоянии с «Аяксом». Неделю назад действующий финалист турнира потерпел сокрушительное поражение от «Наполи» и опустился на последнюю, четвёртую строчку турнирной таблицы. И чтобы реабилитироваться за тот провал и не дать Юргену Клоппу последовать по пути соотечественников Томаса Тухеля и Доменико Тедеско, мерсисайдцам было необходимо брать три очка. Но лёгкой прогулкой встреча с амстердамцами не получилась. И виной тому ужасная реализация.

Красные в восемь раз превзошли противников как по ударам (24:3), так и по ожидаемым голам (2,05—0,25), но взяли верх лишь с минимальной разницей в счёте. Вплоть до 89-й минуты на табло горели единицы, за что были ответственны Мохаммед Салах и Мохаммед Кудус. При этом палочкой-выручалочкой для хозяев стал не дорогостоящий Дарвин Нуньес или вездесущий Трент Александер-Арнольд, а Жоэль Матип. Ранее камерунский защитник забивал за «Ливерпуль» девять раз и в восьми случаях это помогало коллективу одерживать победу. В его пользу всё завершилось и в этот вечер.

Капитуляция «Атлетико»

В свою очередь, не самым удачным образом выступил «Атлетико», прибывший в гости к «Байеру» без своего основного голкипера. Ян Облак защищал ворота мадридцев в 47 предыдущих матчах Лиги чемпионов, но на этот раз остался вне заявки из-за повреждения. Причиной тому стала травма бедра, полученная на встрече с «Реал Сосьедад» в начале сентября. И хотя впоследствии словенец даже помог своей команде взять верх над «Порту» в стартовом туре еврокубка, до конца решить проблемы со здоровьем всё же не успел. В итоге место в рамке занял хорват Иво Грбич, до настоящего момента отыгравший за «матрасников» лишь 185 минут суммарно.

Нельзя сказать, что именно отсутствие Облака стало ключевым, но без него оборона мадридцев действовала не так уверенно, как обычно. Грубейшие ошибки Науэля Молины и Фелипе привели к тому, что уже к середине второго тайма «Байер» имел несколько шансов отличиться, но Патрику Шику и партнёрам откровенно не везло. В одном эпизоде чех не сумел переправить мяч в почти пустые ворота, а в другом угодил в перекладину. Каркас также сотрясали его соотечественник Адам Гложек и защитник Одилон Коссуну. Но в итоге удача всё же улыбнулась хозяевам. Сначала Роберт Андрих оказался неприкрытым в опорной зоне и прошил хорватского вратаря, а затем Мусса Диаби сместился с фланга и неотразимо пробил в дальний угол. И как минимум в случае с первым голом Ян вполне мог выручить.

Фиаско «Тоттенхэма» и «Порту»

Без сенсаций также не обошлось, и первая грянула в Лиссабоне, где местный «Спортинг» сокрушил «Тоттенхэм». Интрига сохранялась вплоть до последних минут, когда подопечные Рубена Аморима дважды застали врасплох Уго Льориса. На 90-й минуте подачу с углового замкнул Паулиньо, а на третьей компенсированной чудо сотворил Артур Гомес. Шустрый хавбек совершил слалом с левого фланга, расправился с двумя защитниками и покатил в «домик» французскому вратарю. Гостям же остаётся лишь сокрушаться о неиспользованных возможностях. Только тот же Ришарлисон мог вновь оформить дубль.

Но ещё более сокрушительное фиаско потерпел «Порту». По версии букмекеров, «Брюгге» был главным андердогом игрового дня, а коэффициент на его успех составлял 7,00. Однако подопечные Карла Хуфкенса не просто сломили сопротивление фаворитов на выезде, но разгромили их со счётом 4:0. Уже на 15-й минуте Ферран Жутгла неотразимо пробил с точки, а к 52-й преимущество бельгийцев измерялось тремя голами. Точку же поставил вышедший на замену Антонио Нуса. В последний раз «драконы» проигрывали в ЛЧ с разницей в четыре мяча и более в сентябре 2021-го. Правда, тогда их оппонентом был «Ливерпуль», а не представитель бельгийского чемпионата.