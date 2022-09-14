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Нагельсманн: решающим фактором в матче с «Барселоной» стала эффективность «Баварии»

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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился эмоциями от победы команды в матче второго тура Лиги чемпионов с «Барселоной».

«В первом тайме у «Барселоны» было больше шансов, чем у нас. Мы не лучшим образом распоряжались мячом возле чужой штрафной. Зато второй тайм удался «Баварии» намного лучше. Наша эффективность сыграла решающую роль», — цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 2:0. Мячи забили Лукас Эрнандес (50-я минута) и Лерой Зане (54-я).

Мюнхенский клуб не проигрывает в 30-м матче группового раунда ЛЧ подряд. Последнее поражение на данном этапе было в сентябре 2017 года в матче с «Пари Сен-Жермен» (0:3).

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави высказался о поражении команды в матче второго тура Лиги чемпионов с «Баварией».

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