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Клопп — о матче с «Аяксом»: у нас было много хороших моментов в игре с сильным соперником

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы команды в матче второго тура Лиги чемпионов УЕФА с «Аяксом».

«Думаю, все видели, что мы поняли — нужно привнести перелом в игру. Ребята сделали это, у нас было много хороших моментов в игре с сильным соперником. Мы забили первыми и должны были забить ещё, особенно со стандартных положений», — цитирует Клоппа BBC Sport.

Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 2:1. В составе «Ливерпуля» мячи забили Мохаммед Салах (17-я минута) и Жоэль Матип (89-я). У «Аякса» отличился Мохаммед Кудус (27-я).

Ранее Клопп поделился впечатлениями от матча первого тура Лиги чемпионов с «Наполи».

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