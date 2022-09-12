Клопп о матче «Ливерпуль» — «Наполи»: это было настоящее шоу ужасов
- AP
«Я много раз пересматривал матч с «Наполи», и, честно говоря, это было настоящее шоу ужасов. Это была худшая игра, которая была у «Ливерпуля» с тех пор, как я возглавил эту команду. У нас было несколько плохих матчей, но этот был худшим», — приводит слова Клоппа Goal.com.
Тренер также считает, что восемь игроков стартового состава выступили хуже своих возможностей.
Английский клуб в сезоне-2022/23 трижды сыграл вничью, одержал две победы и дважды проиграл.
7 сентября «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Наполи». Встреча в Неаполе завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер предположил, что руководство клуба неправильно действовало во время летнего трансферного окна и не смогло укрепить команду.