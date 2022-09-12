Клопп о матче «Ливерпуль» — «Наполи»: это было настоящее шоу ужасов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча первого тура Лиги чемпионов с «Наполи».

«Я много раз пересматривал матч с «Наполи», и, честно говоря, это было настоящее шоу ужасов. Это была худшая игра, которая была у «Ливерпуля» с тех пор, как я возглавил эту команду. У нас было несколько плохих матчей, но этот был худшим», — приводит слова Клоппа Goal.com.

Тренер также считает, что восемь игроков стартового состава выступили хуже своих возможностей.

Английский клуб в сезоне-2022/23 трижды сыграл вничью, одержал две победы и дважды проиграл.

7 сентября «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Наполи». Встреча в Неаполе завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер предположил, что руководство клуба неправильно действовало во время летнего трансферного окна и не смогло укрепить команду.