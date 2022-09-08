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Каррагер — о «Ливерпуле»: сейчас команда выглядит плохо

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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер предположил, что в клубе сильно ошиблись во время летнего трансферного окна и не смогли укрепить команду.
Каррагер — о «Ливерпуле»: сейчас команда выглядит плохо
  • AP
  • © Andrew Medichini

«Меня больше волнует другое: неужели это то, на что мы будем смотреть почти весь сезон? Это конец цикла? Неужели «Ливерпуль» так сильно ошибся во время летнего трансферного окна? Потому что сейчас команда выглядит плохо», — цитирует Каррагера Sky Sports.

По его словам, уже долгое время команда работает на максимуме под руководством главного тренера Юргена Клоппа, у «Ливерпуля» сохранился характер, но клуб плохо начинает игры.

«Не является ли это огромным физическим спадом из-за того, как интенсивно команда играла на протяжении пяти-шести последних лет? Может ли «Ливерпуль» вернуться?» — добавил Каррагер.

Английский клуб в сезоне-2022/23 трижды сыграл вничью, одержал две победы и дважды уступил в матчах различных турниров.

7 сентября «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Наполи». Встреча в Неаполе завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Ранее Клопп заявил, что не ожидает увольнения после матча с «Наполи».

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