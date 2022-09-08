Клопп — о возможной отставке из «Ливерпуля»: не очень верю в это
«Не очень верю в это. Очевидно, что бывают разные виды руководителей клубов, но у нас довольно спокойное руководство, которое ожидает от меня решения проблем и не думает, что кто-то другой сможет их решить», — цитирует Клоппа YouTube-канал клуба.
Английский клуб в сезоне-2022/23 трижды сыграл вничью, одержал две победы и дважды уступил в матчах различных турниров.
7 сентября лондонский «Челси» отправил в отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера команды. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.
Ранее «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче пятого тура чемпионата Англии.