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Клопп — о возможной отставке из «Ливерпуля»: не очень верю в это

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не ожидает увольнения после разгромной победы клуба от «Наполи» (1:4).

«Не очень верю в это. Очевидно, что бывают разные виды руководителей клубов, но у нас довольно спокойное руководство, которое ожидает от меня решения проблем и не думает, что кто-то другой сможет их решить», — цитирует Клоппа YouTube-канал клуба.

Английский клуб в сезоне-2022/23 трижды сыграл вничью, одержал две победы и дважды уступил в матчах различных турниров.

7 сентября лондонский «Челси» отправил в отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера команды. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов. 

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче пятого тура чемпионата Англии.

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