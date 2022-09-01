«Ливерпуль» в добавленное время забил победный мяч в матче с «Ньюкаслом»

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче пятого тура чемпионата Англии.

Игра, которая прошла на стадионе «Энфилд», завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

У «Ливерпуля» отличились Роберто Фирмино (68-я минута) и Фабиу Карвалью (98-я (90 + 8)). У «Ньюкасла» мяч забил Александр Исак (38-я).

«Ливерпуль» после пяти туров занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав восемь очков. «Арсенал» (15 очков) лидирует в АПЛ. «Манчестер Сити» (13 очков) располагается на второй строчке турнирной таблицы.

Ранее «Арсенал» одержал пятую подряд победу в АПЛ и продолжает возглавлять турнирную таблицу.