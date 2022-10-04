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«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов по матчам без поражений на групповом этапе

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«Бавария» победила «Викторию Пльзень» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов по матчам без поражений на групповом этапе
  • Gettyimages.ru

Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Таким образом, «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов по играм без поражений на групповом этапе. Мюнхенская команда не проигрывает на групповом этапе 31 матч подряд.

Ранее рекорд принадлежал «Реалу», у которого с 2012 по 2017 годы было 30 встреч без поражений.

После трёх туров Лиги чемпионов «Бавария» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы C. «Виктория Пльзень» с нулем баллов располагается на последней, четвёртой позиции.

Ранее «Марсель» забил три мяча за 15 минут и победил «Спортинг» в Лиге чемпионов.

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