военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Марсель» забил три мяча за 15 минут и победил «Спортинг» в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
«Марсель» одержал победу над лиссабонским «Спортингом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Марсель» забил три мяча за 15 минут и победил «Спортинг» в Лиге чемпионов
  • Gettyimages.ru

Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В составе команды из Марселя забитыми мячами отметились Алексис Санчес, Амин Арит, Леонардо Балерди и Шансель Мбемба. У лиссабонцев единственный гол на счету Франсиску Тринкана.

На 23-й минуте игры красную карточку получил вратарь гостей Антонио Адан.

Таким образом, «Марсель» набрал три очка и поднялся на третье место в турнирной таблице группы D. «Спортинг» с шестью очками остался на первой позиции.

Ранее «Бавария» забила пять безответных мячей «Виктории Пльзень» в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить