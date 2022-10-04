«Марсель» забил три мяча за 15 минут и победил «Спортинг» в Лиге чемпионов

«Марсель» одержал победу над лиссабонским «Спортингом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В составе команды из Марселя забитыми мячами отметились Алексис Санчес, Амин Арит, Леонардо Балерди и Шансель Мбемба. У лиссабонцев единственный гол на счету Франсиску Тринкана.

На 23-й минуте игры красную карточку получил вратарь гостей Антонио Адан.

Таким образом, «Марсель» набрал три очка и поднялся на третье место в турнирной таблице группы D. «Спортинг» с шестью очками остался на первой позиции.

Ранее «Бавария» забила пять безответных мячей «Виктории Пльзень» в Лиге чемпионов.