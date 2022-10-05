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Клопп — о победе «Ливерпуля» над «Рейнджерс»: я более чем счастлив

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Главный «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Рейнджерс» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это было именно то, что нам нужно. Это была отличная игра, первоклассная защита, все выложились по полной в матче по новой схеме. Иногда приходится что-то менять. Конечно, для «Рейнджерс» было сюрпризом то, как мы сыграли. Я более чем счастлив», — приводит слова Клоппа официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча проходила в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:0. В составе хозяев забитыми мячами отметились Трент и Мохаммед Салах.

«Ливерпуль» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы A. «Рейнджерс» с нулём баллов располагается на последней, четвёртой позиции.

Ранее Трент прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Рейнджерс».

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