Трент: «Ливерпуль» провёл выдающуюся встречу с «Рейнджерс»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу над «Рейнджерс» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы хорошо начали игру и продолжали своё дело на протяжении всего матча. У соперника были свои моменты во втором тайме, но в целом я считаю, что «Ливерпуль» провёл выдающуюся встречу с «Рейнджерс». Мы вернулись к более простой схеме 4-4-2 и показали себя очень хорошо. Неплохо перемещались по полю, компактно взаимодействовали. Смена тактики определённо помогла нам сегодня», — приводит слова Трента официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча проходила в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:0. В составе хозяев забитыми мячами отметились Трент и Мохаммед Салах.

«Ливерпуль» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы A. «Рейнджерс» с нулём баллов располагается на последней, четвёртой позиции.

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