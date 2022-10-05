Хави раскритиковал судейство в матче «Барселоны» с «Интером»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Интера» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я зол, потому что «Барселона» столкнулась с несправедливостью. Мы потерпели поражение в очень важном матче. У нас осталось три финала в крайне неудобной позиции. Игрок «Интера» сыграл рукой», — приводит слова Хави Marca.

Тренер раскритиковал судейство в прошедшей встрече.

«Арбитр играет важную роль в футболе, он должен выйти и объяснить своё решение. Он не хотел ничего мне объяснять. Это Лига чемпионов, здесь высокая конкуренция. Мы старались, создали больше моментов, чем соперник, но «Интер» отлично защищался. Я обеспокоен из-за этого результата», — сказал он.

Игра проходила в Милане и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил полузащитник Хакан Чалханоглу.

«Интер» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Барселона» с тремя баллами располагается на третьей позиции.

Ранее «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов по матчам без поражений на групповом этапе.