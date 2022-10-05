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Спаллетти — о победе над «Аяксом»: у «Наполи» отличные результаты в Лиге чемпионов

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Аяксом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы провели игру на хорошем уровне. У «Наполи» отличные результаты в Лиге чемпионов. Мы уверенно сыграли против соперника, умеющего играть в футбол. К тому же «Аякс» действовал жёстко — 14 фолов против двух. Я правда очень доволен, но «Наполи» нужна ещё одна победа, в следующем матче. Если мы потеряем концентрацию, у нас будут проблемы», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Встреча проходила в Амстердаме и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

В составе неаполитанской команды забитыми мячами отметились Джакомо Распадори (2), Джованни Ди Лоренцо, Пётр Зелиньски, Джованни Симеоне и Хвича Кварацхелия. У амстердамцев единственный гол на счету Мохаммеда Кудуса.

«Наполи» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы A. «Аякс» с тремя баллами располагается на третьей позиции.

Ранее Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Рейнджерс» в Лиге чемпионов.

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