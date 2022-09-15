Карате-гол Холанда, дебют Поттера в «Челси» и поражение «Ювентуса» от «Бенфики»: чем завершился 2-й тур Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» на своём поле сломил сопротивление «Боруссии», а автором победного гола стал бывший форвард дортмундцев Эрлинг Холанд. «Реал» дважды забил в концовке «Лейпцигу» и помог Карло Анчелотти выиграть 100-й матч в Лиге чемпионов, а Килиан Мбаппе поразил ворота «Маккаби» из Хайфы и сравнялся с лучшим бомбардиром «Пари Сен-Жермен» в истории турнира. В свою очередь, «Наполи» и «Милан» уверенно взяли верх над «Рейнджерс» и загребским «Динамо» соответственно, «Ювентус» сенсационно проиграл «Бенфике», а у «Челси» под руководством Грэма Поттера не получилось взять три очка во встрече с «Зальцбургом».

Холанд против «Боруссии»

13 сентября одним из самых ожидаемых событий вечера стал приезд Роберта Левандовски на «Альянц Арену», а в этот раз внимание болельщиков было сосредоточено на противостоянии «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии». Новоиспечённый нападающий «горожан» Эрлинг Холанд готовился впервые выступить против своей бывшей команды и постараться преподнести подарок Пепу Гвардиоле. Испанец готовился провести 150-ю встречу в Лиге чемпионов в качестве главного тренера, что ранее удавалось лишь четырём наставникам — Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Арсену Венгеру и Алексу Фергюсону.

И хотя «Боруссия» считалась явным аутсайдером, а её шансы на успех котировались крайне низко, лёгким юбилейный матч для Гвардиолы не получился. Хозяева испытывали колоссальные проблемы с созданием опасных моментов и наиграли в общей сложности на 0,91 ожидаемого гола (xG), а вплоть до самой концовки и вовсе находились в роли догоняющих. 19-летний Джуд Беллингем откликнулся на подачу Марко Ройса и в четвёртый раз отличился в главном еврокубке.

Помощь пришла откуда не ждали. За десять минут до окончания основного времени к атаке «горожан» подключился защитник Джон Стоунз и пушечным «выстрелом» застал врасплох Александра Майера-Шаде. А четыре минуты спустя своё веское слово добавил один из главных талантов поколения. Эрлинг Холанд откликнулся на подачу Жоау Канселу и ударом в стиле карате оставил не у дел вратаря «Боруссии». И хотя сам норвежец не стал праздновать взятие ворот бывшего коллектива, радости его партнёров не было предела. Чего не скажешь о Гвардиоле, который вступил в перепалку с главным арбитром Даниэле Орсато, за что получил жёлтую карточку.

Достижение Анчелотти

Своеобразный юбилей отпраздновал и наставник мадридского «Реала». Победа над «Лейпцигом» стала для Карло Анчелотти 100-й в Лиге чемпионов в качестве главного тренера и позволила ему приблизиться к рекордсмену по этому показателю в лице Алекса Фергюсона. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» выиграл 102 встречи в главном еврокубковом турнире. Правда, если легендарный шотландец завоевал всего два «ушастых» трофея, то итальянец — в два раза больше.

Что касается самого противостояния, то оно получилось не самым простым для мадридцев, а по сюжету напоминало недавние матчи с «Селтиком» и «Мальоркой». «Реал» довольно посредственно провёл первый тайм и вполне мог пропустить пару раз к перерыву, но проблемы «красных быков» с реализацией вновь дали о себе знать. Во второй половине хозяева предстали абсолютно в ином свете. На флангах оживились Винисиус и Родриго, а свои бомбардирские качества вновь продемонстрировал Федерико Вальверде. На 80-й минуте он своевременно подключился к атаке и неотразимо пробил с левой ноги в дальний угол, отличившись во второй встрече. Итоговый счёт установили два вышедших на замену футболиста. Тони Кроос выкатил мяч под удар Марко Асенсио, а тот вколотил его в сетку.

30-й гол Мбаппе и доминирование «Наполи» и «Милана»

Не самые простые победы одержали и другие записные фавориты. «Пари Сен-Жермен» вряд ли рассчитывал испытать хоть какие-либо проблемы в ходе выезда в Хайфу, но уже на 24-й минуте позволил «Маккаби» вырваться вперёд: Витинья не уследил за рывком Тьяронна Чери. Но французы пришли в себя и ответили на это тремя точными ударами. По разу отличился каждый из тройки Лионель Месси — Килиан Мбаппе — Неймар, а аргентинец ещё и отметился результативной передачей. Он ассистировал французу и помог ему сравняться с лучшим бомбардиром клуба в истории ЛЧ — Эдинсоном Кавани (30 мячей).

«Наполи» на выезде не оставил шансов «Рейнджерс». Подопечные Лучано Спаллетти наработали почти на четыре (3,69) ожидаемых гола, но на деле ограничились лишь тремя. Всему виной Пётр Зелиньски, которому не хватило двух попыток, чтобы реализовать 11-метровый за фол на Джованни Симеоне. Поляк неудачно пробил с точки, но преждевременный заход в штрафную сработавшего на добивании Маттео Политано предоставил ему ещё одну возможность зажечь своё имя на табло. Но, как и в первом случае, начеку был Аллан Макгрегор — пятый самый возрастной голкипер в истории турнира (40 лет 226 дней).

Однако оставшиеся вдесятером после удаления Джеймса Сэндса шотландцы всё же не сумели сдержать грозного противника. Тем примечательнее, что начало разгрому положил тот же Политано, сменивший Зелиньского в роли исполнителя пенальти. Хвича Кварацхелия попал в руку футболисту хозяев, а итальянец застал врасплох Макгрегора. Довершили начатое Джакомо Распадори и Тонгай Ндомбеле.

Первую победу в нынешнем розыгрыше соревнований одержал «Милан». Действующий чемпион Италии взял верх над загребским «Динамо», которому не помог даже вновь отметившийся точным ударом Мислав Оршич. Россонери были на голову сильнее и в шесть раз превзошли оппонента по xG (2,24 — 0,36), а забить смогли трижды. Компанию Оливье Жиру на составили Алексис Салемакерс и Томмазо Побега.

Дебют Поттера и крах «Ювентуса»

«Челси» же не смог взять три очка в первом матче после увольнения Томаса Тухеля. Сменивший его Грэм Поттер с ходу сменил схему (4-2-3-1), усадил в запас обошедшихся суммарно в €118,4 млн Уэсли Фофана и Калиду Кулибали, а впереди сформировал мощный кулак с Пьер-Эмериком Обамеянгом в роли наконечника. Однако нельзя сказать, что его план полностью сработал. Синие создали лишь пару 100-процентных моментов, а отличились лишь однажды — Рахим Стерлинг откликнулся на поперечный пас Мэйсона Маунта и поразил дальний угол. Но удержать минимальное преимущество не удалось. Сесар Аспиликуэта проспал рывок Ноа Окафора в район 11-метровой отметки и не смог помешать ему восстановить паритет.

«Ювентус» же пошёл дальше и на своём поле потерпел поражение от «Бенфики». Стараниями Аркадиуша Милика подопечные Массимилиано Аллегри вышли вперёд уже на четвёртой минуте, но впоследствии не только упустили уйму шансов забить, но и пропустили дважды. Сначала медвежью услугу партнёрам оказал воспитанник клуба Фабио Миретти, который сбил выбегавшего из штрафной соперника и тем самым привёз пенальти. А затем неразберихой в обороне «старой синьоры» воспользовался Давид Нерес. Спасти хозяев от поражения могли и Душан Влахович, и Бремер, но гол первого был отменён из-за офсайда, а второй промахнулся с пяти метров.