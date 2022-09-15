Фердинанд — о победе «Манчестер Сити»: невероятная концовка, неистовая

Защитник МЮ Рио Фердинанд прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Боруссией» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Невероятная концовка, неистовая. Мяч вроде пролетает мимо него, и вдруг — великолепный удар. Только Златан забивает такие голы. Он же той ногой пошёл на мяч — ни у кого так не получится», — цитирует Фердинанда пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» в матче второго тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

Встреча в Манчестере завершилась со счётом 2:1.

У «Манчестера» мячи забили Джон Стоунз (80-я минута), Эрлинг Холанд (84-я). У «Боруссии» отличился Джуд Беллингем (56-я).

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был наказан жёлтой карточкой по окончании матча с дортмундской «Боруссией» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.