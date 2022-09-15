Гвардиола накричал на судью и получил жёлтую карточку после окончания матча с «Боруссией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был наказан жёлтой карточкой по окончании матча с дортмундской «Боруссией» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

После финального свистка испанский специалист подошёл к главному арбитру встречи Даниэле Орсато и принялся что-то выговаривать ему на повышенных тонах. За это итальянский судья предъявил Гвардиоле жёлтую карточку. Тренер быстро взял себя в руки и поспешил обнять рефери, после чего их разговор продолжился, но уже в более спокойной манере.

Впоследствии к эпизоду попытался подключиться нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, однако Гвардиола и Орсато не обратили на него внимания и продолжили общаться.

Ранее сообщалось, что гол Холанда помог «Манчестер Сити» взять верх над «Боруссией» в Лиге чемпионов.