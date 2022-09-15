Мальдини: «Челси» делал по Леау устное предложение

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал слухи о возможном переходе Рафаэла Леау в «Челси».

«Челси» не делал официального предложения по Леау, но было устное предложение. И мы, конечно же, отклонили его. Леау знает, что остаться в «Милане» — лучший способ добиться прогресса», — приводит слова Мальдини журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации La Gazzetta dello Sport, лондонский «Челси» предлагал за игрока €120 млн.

В сезоне-2021/22 форвард провёл за «Милан» 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее «Милан» одержал победу над загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов.