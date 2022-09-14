«Милан» одержал победу над загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов

«Милан» нанёс поражение загребскому «Динамо» в матче второго тура Лиги чемпионов.

Встреча в Милане завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Мячи забили Оливье Жиру (45-я минута), Алексис Салемакерс (47-я), Томмазо Побега (77-я). У хорватского клуба отличился Мислав Оршич (56-я).

«Милан» в следующем матче 5 октября в гостях сыграет с «Челси». «Динамо» в этот же день сыграет на выезде с «Зальцбургом».

В параллельном матче группы F «Шахтёр» сыграл вничью с «Селтиком» (1:1).

Ранее «Ливерпуль» одержал победу над «Аяксом» в матче второго тура Лиги чемпионов УЕФА.