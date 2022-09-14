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«Милан» одержал победу над загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов

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«Милан» нанёс поражение загребскому «Динамо» в матче второго тура Лиги чемпионов.
«Милан» одержал победу над загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов
  • AP
  • © Luca Bruno

Встреча в Милане завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Мячи забили Оливье Жиру (45-я минута), Алексис Салемакерс (47-я), Томмазо Побега (77-я). У хорватского клуба отличился Мислав Оршич (56-я).

«Милан» в следующем матче 5 октября в гостях сыграет с «Челси». «Динамо» в этот же день сыграет на выезде с «Зальцбургом».

В параллельном матче группы F «Шахтёр» сыграл вничью с «Селтиком» (1:1).

Ранее «Ливерпуль» одержал победу над «Аяксом» в матче второго тура Лиги чемпионов УЕФА.

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