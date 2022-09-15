Поттер — о ничьей с «Зальцбургом»: нет никаких сожалений за исключением того, что «Челси» не взял три очка

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвел итоги ничейного матча с «Зальцбургом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ребятам было нелегко, но они очень хорошо отреагировали, мы должны принять это и стать лучше. Настрой был фантастическим. У меня нет никаких сожалений, за исключением того, что мы не взяли три очка», — цитирует Поттера BBC Sport.

«Челси» дома сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче второго тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

Встреча в Лондоне завершилась со счётом 1:1.

У «Челси» отличился Рахим Стерлинг (48-я минута). У немецкого клуба мяч забил Ноа Окафор (75-я).

«Челси» (одно очко) в группе Е занимает четвёртое место. «Зальцбург» (два) расположился на третьем.

Ранее новый совладелец «Челси» Тодд Боули прокомментировал увольнение из команды главного тренера Томаса Тухеля.