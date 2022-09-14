военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Новый владелец «Челси» заявил, что Тухель не шёл на сотрудничество

Короткая ссылка
Новый совладелец «Челси» Тодд Боули прокомментировал увольнение из команды главного тренера Томаса Тухеля.
Новый владелец «Челси» заявил, что Тухель не шёл на сотрудничество
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Paul Terry

«Очевидно, что Тухель чрезвычайно талантлив и добился большого успеха в «Челси». Нашим видением для клуба было найти специалиста, который действительно хотел бы сотрудничать с нами», — цитирует Боули beIN SPORTS.

Он добавил, что причина увольнения не только в поражении загребскому «Динамо» в первом туре Лиги чемпионов. Он отметил, что у сторон разные взгляды.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Ранее Томас Тухель написал прощальное письмо «Челси» после увольнения из лондонского клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить