Новый владелец «Челси» заявил, что Тухель не шёл на сотрудничество

Новый совладелец «Челси» Тодд Боули прокомментировал увольнение из команды главного тренера Томаса Тухеля.

«Очевидно, что Тухель чрезвычайно талантлив и добился большого успеха в «Челси». Нашим видением для клуба было найти специалиста, который действительно хотел бы сотрудничать с нами», — цитирует Боули beIN SPORTS.

Он добавил, что причина увольнения не только в поражении загребскому «Динамо» в первом туре Лиги чемпионов. Он отметил, что у сторон разные взгляды.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Ранее Томас Тухель написал прощальное письмо «Челси» после увольнения из лондонского клуба.