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Тухель: я опустошён тем, что моё время в «Челси» подошло к концу

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Томас Тухель написал прощальное письмо «Челси» после увольнения из лондонского клуба.
Тухель: я опустошён тем, что моё время в «Челси» подошло к концу
  • Gettyimages.ru

«Это одно из самых трудных заявлений, которые мне когда-либо приходилось писать, и я надеялся, что мне не придётся делать это ещё много лет. Я опустошён тем, что моё время в «Челси» подошло к концу. Это клуб, где я чувствовал себя как дома — как в профессиональном, так и в личном плане», — написал Тухель в своём Twitter-аккаунте.

Он также заявил, что с ним навсегда останутся чувства гордости и радости, которые он испытал, помогая команде выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. По его словам, для него было честью быть частью истории этого клуба.

«Воспоминания о последних 19 месяцах всегда будут занимать особое место в моём сердце», — добавил Тухель.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что у Тухеля были негативные ощущения от работы с новыми владельцами лондонского клуба Тоддом Боули и Бехдадом Эгбали.

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