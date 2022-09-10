Новые владельцы «Челси» предлагали Тухелю схему с 11 полевыми игроками

У бывшего тренера «Челси» Томаса Тухеля сложились негативные ощущения от работы с новыми владельцами лондонского клуба Тоддом Боули и Бехдадом Эгбали.

Один из совладельцев предлагал тренеру использовать схему с 11 полевыми игроками (4—4—3), сообщает The Athletic.

Также источник рассказал, что за всё время работы руководство клуба не раз ставило его в неудобное положение. Немец был недоволен трансферной политикой клуба.

Отмечается, что Тухеля также утомили длительные встречи с руководством, из-за чего специалист стал отправлять на них своего агента. По сведениям источника, большое негативное влияние на отношение к руководству оказал тот факт, что тренеру пришлось уговаривать клуб не подписывать Криштиану Роналду и Жюля Кунде.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что английский специалист Грэм Поттер стал главным тренером лондонского «Челси».