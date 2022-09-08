«Челси» назначил Поттера на пост главного тренера

Английский специалист Грэм Поттер стал главным тренером лондонского «Челси».

Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение рассчитано на пять лет.

С 2019 года Поттер тренировал «Брайтон». Команда смогла добраться до четвёртого места в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2022/23.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации в «Челси» после ухода из клуба Романа Абрамовича.