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Червиченко: уход Абрамовича будет если не закатом, то долговременным падением «Челси»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации в «Челси» после ухода из клуба Романа Абрамовича.
Червиченко: уход Абрамовича будет если не закатом, то долговременным падением «Челси»
  • AP
  • © Ian Walton

«Уход Абрамовича будет если не закатом, то каким-то долговременным падением «Челси». У многих, кто заходил в английские клубы, пытался что-то сделать, ничего не получалось», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Он также привёл в пример «Манчестер Юнайтед», который с приходом семьи Глейзер перестал куда-то попадать.

В феврале российский бизнесмен попал в санкционный список Великобритании. Абрамович сразу же передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а  затем объявил о продаже «Челси» консорциуму Тодда Боули.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера команды после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Ранее Александр Головин высказался о сорвавшемся трансфере Арсена Захаряна в «Челси».

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