Головин высказался о сорвавшемся трансфере Захаряна в «Челси»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал сорвавшийся трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

«Жалко, что у него не получилось уехать сейчас. Но, если будет такая возможность, думаю, стоит попробовать. Даже если сначала отправят в аренду — у «Челси» в линии атаки очень серьёзный подбор игроков, и сразу заиграть тяжело», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

На протяжении нескольких дней между «Динамо» и «Челси» шли предметные переговоры. Однако по ряду независящих от российского клуба технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Дмитрий Скопинцев рассказал, как помог Захаряну пережить срыв перехода в «Челси».