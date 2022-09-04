Скопинцев рассказал, как помог Захаряну пережить срыв перехода в «Челси»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о сорвавшемся трансфере полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

«Он рассудительный парень, плюс мы ему помогаем. Как? Разговорами. Надо высыпаться и отдаваться футболу. А так, конкретно это — его чуйка, его решение», — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».

Он добавил, что Захарян надеется на переход в лондонскую команду зимой.

На протяжении нескольких дней между «Динамо» и «Челси» шли предметные переговоры. Однако по ряду не зависящих от российского клуба технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Игорь Лещук рассказал, как подшучивали над Захаряном из-за его возможного перехода в «Челси».