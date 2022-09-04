Лещук рассказал, как подшучивали над Захаряном из-за его возможного перехода в «Челси»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук сообщил, как в команде подкалывали полузащитника Арсена Захаряна на фоне интереса со стороны «Челси».

«Как подкалывали Захаряна? Включили песню «Я уеду жить в Лондон», — приводит слова Лещука Sport24.

На протяжении нескольких дней между «Динамо» и «Челси» шли предметные переговоры. Однако по ряду не зависящих от российского клуба технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

2 сентября стало известно, что Захарян мог продолжить карьеру в «Милане» в летнее трансферное окно, но переход хавбека не состоялся из-за сложностей в оформлении сделки.

Ранее Захарян высказался о несостоявшемся трансфере в лондонский «Челси».