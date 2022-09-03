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Захарян — о срыве трансфера из «Динамо» в «Челси»: чуть‑чуть взгрустнул

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о несостоявшемся трансфере в лондонский «Челси».

«У меня контракт с «Динамо», надо продолжать играть, показывать себя. И всё будет. Чуть‑чуть взгрустнул, а так — нормально отошёл. Ребята меня подкалывали! Шутки в раздевалке шутили, но ничего такого», — цитирует Захаряна «Матч ТВ».

По его словам, он не отчаивается и продолжает набирать форму. Хавбек также отметил, что ему очень приятен интерес со стороны лондонского клуба.

На протяжении нескольких дней между «Динамо» и «Челси» шли предметные переговоры. Однако по ряду не зависящих от российского клуба технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Захарян занял четвёртое место в рейтинге самых перспективных футболистов 2003 года рождения по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

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