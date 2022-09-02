Захарян попал в топ-5 самых перспективных футболистов 2003 года рождения по версии CIES

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян занял четвёртое место в рейтинге самых перспективных футболистов 2003 года рождения по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

Захарян в своей возрастной группе уступает только Джуду Беллингему («Боруссия»), Джамалу Мусиале («Бавария») и Харви Эллиоту («Ливерпуль»), сообщается на сайте CIES. Также в группе футболистов 2003 года рождения находится вратарь «Зенита» Данила Одоевский, занявший 21-е место, и защитник «Локомотива» Марк Мампасси — 33-е место.

В топ-250 попали ещё четыре игрока из РПЛ.

В группу 2001 года рождения попал полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич, который замкнул топ-50.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин занял 47-е место среди игроков 2002 года рождения.

Среди спортсменов 2004 года рождения третье место занял голкипер «Локомотива» Даниил Худяков. На 35-м месте находится хавбек «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

По информации СМИ, «Челси» был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. Однако трансфер не состоялся из-за проблем с оформлением сделки.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Захарян мог продолжить карьеру в «Милане».