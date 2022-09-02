Sport24: «Милан» проявлял интерес к Захаряну

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мог продолжить карьеру в «Милане».

«Милан» интересовался Захаряном в летнее трансферное окно, сообщает Sport24.

Уточняется, что переход хавбека не состоялся из-за сложностей в оформлении сделки.

По информации СМИ, «Челси» был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Динамо» подтвердили, что Захарян продолжит выступать за московскую команду.