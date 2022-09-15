Анчелотти вторым в истории одержал 100 побед в Лиге чемпионов в качестве тренера

Итальянец Карло Анчелотти выиграл 100-й матч в Лиге чемпионов по футболу в качестве тренера.

Возглавляемый специалистом испанский «Реал» взял верх над немецким «Лейпцигом» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов. Это помогло Анчелотти стать вторым тренером в истории, достигшим отметки в 100 побед в турнире.

Лидирует по данному показателю шотландец Алекс Фергюсон, известный по работе с английским «Манчестер Юнайтед».

Анчелотти ранее возглавлял итальянские «Парму», «Ювентус», «Милан» и «Наполи», английские «Челси» и «Эвертон», немецкую «Баварию», а также испанский «Реал». Под его руководством мадридская команда дважды побеждала в Лиге чемпионов, по разу выигрывала чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был наказан жёлтой карточкой по окончании матча с дортмундской «Боруссией» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.